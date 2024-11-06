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"Дух кочевника": самый завидный холостяк страны запечатлелся верхом на коне на Кольсае

Опубликовано:

Димаш Адилет
Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Один из самых завидных казахстанских холостяков Димаш Адилет показал атмосферное фото в Instagram, на котором запечатлелся верхом на коне на Кольсае, передает NUR.KZ.

"Когда в тебе просыпается дух кочевника", - прокомментировал Димаш фото.

Он отметил локацию - это Кольсайские озера. Великолепная природа и мужественный всадник - фото произвели впечатление на пользователей соцсети. Они тут же отреагировали на публикацию в комментариях.

"Красивое фото", "Тух, бро", "Как всегда, прекрасен", "Классно", "Ой, ой, тестостерон зашкаливает", "Лошадь бы посильнее", "Надо было еще одеться в тему, было бы вообще огонь", "Кровь не отпускает", "Молодец, гордись тем, что ты потомок ханов Золотой орды и батыров", "Стал как Бурак", - написали ему пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что самый завидный холостяк Казахстана сменил имидж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2183669-duh-kochevnika-samyy-zavidnyy-holostyak-strany-zapechatlelsya-verhom-na-kone-na-kolsae/

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