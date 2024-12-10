"Хорошеешь день ото дня": Айгуль Иманбаева очаровала новым фото из Лондона
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Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева передала новогоднюю атмосферу столицы Великобритании через новую фотографию, опубликованную в Instagram, передает NUR.KZ.
Ранее неопубликованный снимок Иманбаевой из туманного Альбиона порадовал поклонников ее творчества.
Фотография в полной мере передает предновогоднюю атмосферу Лондона - знаменитый автобус красного цвета, множество ярко мерцающих огней и люди в теплой одежде.
"Красный автобус, холодный ветер, но на сердце тепло", - подписала публикацию Айгуль.
"Хорошеешь день ото дня. Будь счастлива", "Моя красотка", "Мы соскучились", "Отлично", "Краса", "Эта артистка расцвела. Давно надо было выйти замуж. Молодец", "Как будто в сказке", - написали пользователи Сети в комментариях под постом.
Недавно Айгуль Иманбаева публично поговорила о новом муже и призналась, в какой момент впервые почувствовала себя женщиной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198535-horosheesh-den-oto-dnya-aygul-imanbaeva-ocharovala-novym-foto-iz-londona/