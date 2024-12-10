"Хорошеешь день ото дня": Айгуль Иманбаева очаровала новым фото из Лондона

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева передала новогоднюю атмосферу столицы Великобритании через новую фотографию, опубликованную в Instagram, передает NUR.KZ.

Ранее неопубликованный снимок Иманбаевой из туманного Альбиона порадовал поклонников ее творчества.

Фотография в полной мере передает предновогоднюю атмосферу Лондона - знаменитый автобус красного цвета, множество ярко мерцающих огней и люди в теплой одежде.

"Красный автобус, холодный ветер, но на сердце тепло", - подписала публикацию Айгуль.

"Хорошеешь день ото дня. Будь счастлива", "Моя красотка", "Мы соскучились", "Отлично", "Краса", "Эта артистка расцвела. Давно надо было выйти замуж. Молодец", "Как будто в сказке", - написали пользователи Сети в комментариях под постом.

Недавно Айгуль Иманбаева публично поговорила о новом муже и призналась, в какой момент впервые почувствовала себя женщиной.