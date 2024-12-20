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Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова в пышном платье очаровала поклонников

Опубликовано:

Элизат Берикова
Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Бывшая солистка отечественной группы "КешYOU", певица Элизат Берикова предстала в романтическом образе - на ней было великолепное пышное платье, передает NUR.KZ.

Элизат оставила недвусмысленный комментарий под новыми фото.

"Я потеряла себя, пытаясь угодить всем. Теперь я теряю всех, пытаясь найти себя", - отметила экс-солистка "КешYOU".

На фото она появилась в пышном платье в пол цвета марсала на бретелях, которое напомнило бальное платье Золушки. Красивая прическа и украшение на шее дополнили ее сказочный образ. Подписчики, не жалея, оставили свои "лайки" и "сердечки".

"Самое правильное решение, будь счастлива, золотая девочка", "Красиво", "Полюби меня, пожалуйста", "Самая-самая", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202651-eks-solistka-keshyou-elizat-berikova-v-pyshnom-plate-ocharovala-poklonnikov/

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