Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова в пышном платье очаровала поклонников

Бывшая солистка отечественной группы "КешYOU", певица Элизат Берикова предстала в романтическом образе - на ней было великолепное пышное платье, передает NUR.KZ.

Элизат оставила недвусмысленный комментарий под новыми фото.

"Я потеряла себя, пытаясь угодить всем. Теперь я теряю всех, пытаясь найти себя", - отметила экс-солистка "КешYOU".

На фото она появилась в пышном платье в пол цвета марсала на бретелях, которое напомнило бальное платье Золушки. Красивая прическа и украшение на шее дополнили ее сказочный образ. Подписчики, не жалея, оставили свои "лайки" и "сердечки".

"Самое правильное решение, будь счастлива, золотая девочка", "Красиво", "Полюби меня, пожалуйста", "Самая-самая", - отреагировали в Сети.

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