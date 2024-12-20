Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова в пышном платье очаровала поклонников
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Бывшая солистка отечественной группы "КешYOU", певица Элизат Берикова предстала в романтическом образе - на ней было великолепное пышное платье, передает NUR.KZ.
Элизат оставила недвусмысленный комментарий под новыми фото.
"Я потеряла себя, пытаясь угодить всем. Теперь я теряю всех, пытаясь найти себя", - отметила экс-солистка "КешYOU".
На фото она появилась в пышном платье в пол цвета марсала на бретелях, которое напомнило бальное платье Золушки. Красивая прическа и украшение на шее дополнили ее сказочный образ. Подписчики, не жалея, оставили свои "лайки" и "сердечки".
"Самое правильное решение, будь счастлива, золотая девочка", "Красиво", "Полюби меня, пожалуйста", "Самая-самая", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202651-eks-solistka-keshyou-elizat-berikova-v-pyshnom-plate-ocharovala-poklonnikov/