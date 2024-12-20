"Пора на подиум": Мадлен пленила образом супермодели Victoria's Secret

Популярная казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева перевоплотилась в "ангела" Victoria’s Secret и покорила соцсети, покрасовавшись в нижнем белье, передает NUR.KZ.

Мадлен вновь привлекла внимание своих подписчиков. Она опубликовала в Instagram эффектные фото, на которых позирует в роскошном комплекте белья и атласном халате в фирменном стиле “Victoria’s Secret”.

Соблазнительный образ дополняют ее идеальная укладка, сияющая кожа и уверенная улыбка.

Снимки были сделаны в Алматы, но атмосфера буквально переносит фолловеров на подиум известного бренда.

Публикация собрала более 70 тысяч "лайков" за несколько часов.

"Пора на подиум! Красотка", "Наконец-то", "Конфета", "Кто этот ангел?", "Куколка", - написали очарованные фанаты.

В этом году Мадлен оказалась в числе селебрити с самыми крупными приобретениями - подробнее читайте здесь.