Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Пора на подиум": Мадлен пленила образом супермодели Victoria's Secret

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева перевоплотилась в "ангела" Victoria’s Secret и покорила соцсети, покрасовавшись в нижнем белье, передает NUR.KZ.

Мадлен вновь привлекла внимание своих подписчиков. Она опубликовала в Instagram эффектные фото, на которых позирует в роскошном комплекте белья и атласном халате в фирменном стиле “Victoria’s Secret”.

Соблазнительный образ дополняют ее идеальная укладка, сияющая кожа и уверенная улыбка.

Снимки были сделаны в Алматы, но атмосфера буквально переносит фолловеров на подиум известного бренда.

Публикация собрала более 70 тысяч "лайков" за несколько часов.

"Пора на подиум! Красотка", "Наконец-то", "Конфета", "Кто этот ангел?", "Куколка", - написали очарованные фанаты.

В этом году Мадлен оказалась в числе селебрити с самыми крупными приобретениями - подробнее читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2202603-pora-na-podium-madlen-plenila-obrazom-supermodeli-victoria-s-secret/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie