"Она идеальна": Диана Коркунова попозировала в бикини у бассейна
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28-летняя модель, инстадива из России Диана Коркунова с казахскими корнями показала стройную фигуру в бикини и восхитила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.
Диана появилась в красном бикини и похвасталась точеной фигурой. Кареглазая модель попозировала у бассейна с распущенными волнистыми волосами.
"Последний день обнимаю себя 27-летнюю", - написала Диана накануне дня рождения.
Сегодня, 18 декабря, Коркуновой исполнилось 28 лет.
"Красотка", "С днем рождения!", "Фоточка, а на ней - красоточка", "Без слов", "Просто вау", "Малышка, ты единственная такая, будь счастлива", "Любовь", "Идеал красоты", "Диана, ты чудо", "Она просто идеальна", "Ты моя мечта", - отметили пользователи соцсети под фото Дианы.
Ранее модель с казахскими корнями прогулялась по улицам Парижа в прозрачной юбке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2201585-ona-idealna-diana-korkunova-popozirovala-v-bikini-u-basseyna/