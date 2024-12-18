"Она идеальна": Диана Коркунова попозировала в бикини у бассейна

28-летняя модель, инстадива из России Диана Коркунова с казахскими корнями показала стройную фигуру в бикини и восхитила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Диана появилась в красном бикини и похвасталась точеной фигурой. Кареглазая модель попозировала у бассейна с распущенными волнистыми волосами.

"Последний день обнимаю себя 27-летнюю", - написала Диана накануне дня рождения.

Сегодня, 18 декабря, Коркуновой исполнилось 28 лет.

"Красотка", "С днем рождения!", "Фоточка, а на ней - красоточка", "Без слов", "Просто вау", "Малышка, ты единственная такая, будь счастлива", "Любовь", "Идеал красоты", "Диана, ты чудо", "Она просто идеальна", "Ты моя мечта", - отметили пользователи соцсети под фото Дианы.

Ранее модель с казахскими корнями прогулялась по улицам Парижа в прозрачной юбке.