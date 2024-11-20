Модель с казахскими корнями прогулялась по улицам Парижа в прозрачной юбке

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова прогулялась по столице Франции в прозрачной юбке и вызвала переполох среди своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Диана не боится экспериментов и доказывает это постоянно. На этот раз молодая модель появилась на улицах Парижа в оригинальном аутфите - меховой безрукавке и прозрачной черной юбке, сквозь которую проглядывалось нижнее белье.

"Ноябрь в Париже", - коротко подписала она публикацию.

"Похоже, она хочет написать историю любви в Париже", "Красотка", "Эта девушка способна согреть в ноябре", "Твой наряд свернет шею прохожим", "Ты убиваешь людей своим нарядом", - высказались ошеломленные комментаторы в соцсети.

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