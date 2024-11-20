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Модель с казахскими корнями прогулялась по улицам Парижа в прозрачной юбке

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова прогулялась по столице Франции в прозрачной юбке и вызвала переполох среди своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Диана не боится экспериментов и доказывает это постоянно. На этот раз молодая модель появилась на улицах Парижа в оригинальном аутфите - меховой безрукавке и прозрачной черной юбке, сквозь которую проглядывалось нижнее белье.

"Ноябрь в Париже", - коротко подписала она публикацию.

"Похоже, она хочет написать историю любви в Париже", "Красотка", "Эта девушка способна согреть в ноябре", "Твой наряд свернет шею прохожим", "Ты убиваешь людей своим нарядом", - высказались ошеломленные комментаторы в соцсети.

Мы также писали, что Диана Коркунова попозировала в рваных колготках в сеточку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190245-model-s-kazahskimi-kornyami-progulyalas-po-ulicam-parizha-v-prozrachnoy-yubke/

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