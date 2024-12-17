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"Неприлично быть такой красивой": многодетная Глафира Тарханова очаровала нежным образом

Опубликовано:

Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

41-летняя российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", появилась в нежном платье. Мать пятерых детей привела в восхищение фанатов, передает NUR.KZ.

Этим летом Тарханова родила пятого ребенка, теперь у нее, как в сказке - четыре сыночка и лапочка-дочка. Многодетная мама продолжает радовать поклонников своим творчеством и время от времени устраивает яркие и оригинальные фотосессии.

На этот раз она появилась в нежном воздушном платье персикового цвета с открытыми плечами. Она запечатлелась лежа на диване с распущенными волосами, что придало ее образу еще больше романтики.

"Сидя в микроавтобусе между городами на гастролях, хочу вот так возлежать на диванчике в платье", - отметила она.

"Красота-то какая", "Как всегда, неотразимая, нежная, воздушная, как вкусная зефирка", "Боже, какая красота, Глафира, глаз не оторвать, как на картине", "А платье-то - облачко", "Неприлично быть такой красивой", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2201237-neprilichno-byt-takoy-krasivoy-mnogodetnaya-glafira-tarhanova-ocharovala-nezhnym-obrazom/

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