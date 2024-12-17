"Я дам ей 18": Мадина Садвакасова в неожиданном образе привела в восторг фанатов
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова появилась в элегантном образе - новую фотосессию певицы по достоинству оценили фанаты в соцсети, передает NUR.KZ.
"Терпение - золото", - написала Мадина. На фото она запечатлелась в необычном костюме, предметом украшения и центром внимания стала широкополая шляпа.
Образ получился элегантным и немного загадочным, что не могло не привлечь фанатов творчества Садвакасовой.
"Да вы не огонь, а пожар", "Вы великолепны, Мадиночка", "Шикарная", "Я дам вам 18", "Не уставайте удивлять. Ну что за образ!", "Дерзкая", "Настоящий человек искусства", - отметили подписчики под фото Мадины.
Напомним, не так давно Мадина Садвакасова изумила фанатов эффектным перевоплощением, она появилась в образе в стиле Гэтсби.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200992-ya-dam-ey-18-madina-sadvakasova-v-neozhidannom-obraze-privela-v-vostorg-fanatov/