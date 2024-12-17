"Я дам ей 18": Мадина Садвакасова в неожиданном образе привела в восторг фанатов

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова появилась в элегантном образе - новую фотосессию певицы по достоинству оценили фанаты в соцсети, передает NUR.KZ.

"Терпение - золото", - написала Мадина. На фото она запечатлелась в необычном костюме, предметом украшения и центром внимания стала широкополая шляпа.

Образ получился элегантным и немного загадочным, что не могло не привлечь фанатов творчества Садвакасовой.

"Да вы не огонь, а пожар", "Вы великолепны, Мадиночка", "Шикарная", "Я дам вам 18", "Не уставайте удивлять. Ну что за образ!", "Дерзкая", "Настоящий человек искусства", - отметили подписчики под фото Мадины.

Напомним, не так давно Мадина Садвакасова изумила фанатов эффектным перевоплощением, она появилась в образе в стиле Гэтсби.