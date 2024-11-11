"В стиле Гэтсби": Мадина Садвакасова изумила эффектным перевоплощением

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова примерила эффектный образ для новогоднего ТВ-шоу. Поклонники были в полном восторге от ее перевоплощения, передает NUR.KZ.

Роскошное платье, накидка из меха, эффектное каре и яркий макияж - образ Мадины Садвакасовой, который она примерила для новогодней телепередачи, сумел впечатлить не только фанатов, но и звездных коллег.

"А вы знаете, что новогоднюю программу снимают летом? В новогодний вечер я предстану перед вами в стиле Гэтсби.Только скажите правду, мне идет?" - спросила Мадина своих подписчиков.

"Вау, прекрасный образ", "Теперь надо обязательно посмотреть на вас в этой программе", "Шикарно", "Красотка", "А красное платье вообще огонь", - отметили в Сети.

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