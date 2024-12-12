Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Все прикрыто": отдыхающую на Мальдивах Анару Батырхан расхвалили за пляжный наряд

Опубликовано:

Анара Батырхан
Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Отечественная телеведущая, актриса и певица Анара Батырхан, отдыхающая на Мальдивских островах, поделилась новыми и яркими фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Анара Батырхан показала, как отдыхает на Мальдивах. Она продолжила знакомить свою читательскую аудиторию с райскими островами.

"Песок между пальцами, шум волн и никакой спешки. Здесь можно забыть обо всем и просто быть. Мальдивы️", - подписала Анара новые фотографии.

На них девушка запечатлелась на пляже в легком наряде - лонгсливе и шортах. Фанаты пожелали ей ярких впечатлений, а моралисты оказались довольны ее внешним видом.

"Вот настоящая воспитанная девушка, все прикрыто, скромно", "Загорела хорошо", "Лучшая", "Мулатка", "Хорошего отдыха", - написали ей в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199726-vse-prikryto-otdyhayushchuyu-na-maldivah-anaru-batyrhan-rashvalili-za-plyazhnyy-naryad/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie