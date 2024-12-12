"Все прикрыто": отдыхающую на Мальдивах Анару Батырхан расхвалили за пляжный наряд

Отечественная телеведущая, актриса и певица Анара Батырхан, отдыхающая на Мальдивских островах, поделилась новыми и яркими фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Анара Батырхан показала, как отдыхает на Мальдивах. Она продолжила знакомить свою читательскую аудиторию с райскими островами.

"Песок между пальцами, шум волн и никакой спешки. Здесь можно забыть обо всем и просто быть. Мальдивы️", - подписала Анара новые фотографии.

На них девушка запечатлелась на пляже в легком наряде - лонгсливе и шортах. Фанаты пожелали ей ярких впечатлений, а моралисты оказались довольны ее внешним видом.

"Вот настоящая воспитанная девушка, все прикрыто, скромно", "Загорела хорошо", "Лучшая", "Мулатка", "Хорошего отдыха", - написали ей в Сети.