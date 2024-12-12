60-летней Макпал Жунусовой пришлось отвечать на критику после новой фотосессии

Казахстанская певица Макпал Жунусова провела фотосессию для афиши концертов на следующий год. 60-летняя артистка рассказала о своем необычном наряде, передает NUR.KZ.

Фотосет Жунусова провела в комфорте собственного дома. Артистка позировала сидя - кадры она выложила в Instagram-сторис.

Сторис Макпал Жунусовой. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Судя по всему, поклонники и поклонницы забросали Макпал не самыми позитивными комментариями по поводу того, что она фотографировалась сидя, потому что певице пришлось отвечать на это в публикации в соцсети.

"Выкладываю специально для девушек, которые писали мне с вопросами о том, почему я никогда не фотографируюсь стоя. У этого платья ниже груди семь метров креп-шифона", - рассказала Жунусова.

Звезда эстрады также попозировала на улице на фоне заснеженного пейзажа, чем обрадовала 2-миллионную аудиторию в социальной сети.

Недавно Макпал Жунусова поделилась трогательным видео.