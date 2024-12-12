Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-участница "Уральских пельменей" предстала в новом имидже

Опубликовано:

Юля Михалкова
Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

41-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени", появилась в новом имидже - она стала роковой брюнеткой, передает NUR.KZ.

Юля Михалкова на новых фото превратилась из шатенки в роковую брюнетку, к тому же, сменила прическу. В новом имидже у актрисы не длинные волосы, а каре. На ней также черное мини-платье и прозрачные длинные перчатки, лосины и черные туфельки.

"Каре и челка. Так круто", "Глаза! Какие глаза!", "Юля, Юлия! Разная, ни разу не одинаковая, всегда бесподобная, артистичная, настоящая", "Красотка, умничка", - отреагировали на ее преображение поклонники, не жалея "лайков" и смайликов в виде огня и сердец.

Мы также писали, что Юля Михалкова появилась в эффектном платье с разрезами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199615-eks-uchastnica-uralskih-pelmeney-predstala-v-novom-imidzhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie