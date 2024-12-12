Экс-участница "Уральских пельменей" предстала в новом имидже

41-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени", появилась в новом имидже - она стала роковой брюнеткой, передает NUR.KZ.

Юля Михалкова на новых фото превратилась из шатенки в роковую брюнетку, к тому же, сменила прическу. В новом имидже у актрисы не длинные волосы, а каре. На ней также черное мини-платье и прозрачные длинные перчатки, лосины и черные туфельки.

"Каре и челка. Так круто", "Глаза! Какие глаза!", "Юля, Юлия! Разная, ни разу не одинаковая, всегда бесподобная, артистичная, настоящая", "Красотка, умничка", - отреагировали на ее преображение поклонники, не жалея "лайков" и смайликов в виде огня и сердец.

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