"Грация кошки": Юля Михалкова появилась в эффектном платье с разрезами
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41-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени", попозировала в эффектном платье с разрезами, передает NUR.KZ.
Юля появилась в роскошном фиолетовом платье с боковыми разрезами, которое подчеркнуло ее фигуру, образ дополнили украшения, а также макияж с акцентом на глаза.
Можно заметить оригинальную обувь актрисы - она предпочла под это платье черные лакированные туфли на очень высоком каблуке. Локацией для фотосессии стала подземная парковка.
"Красотка", "Ослепительно выглядите", "Доброе утро, самая красивая девушка в мире", "Дитя! Как цветок ты прекрасна, светла, и чиста, и мила. Смотрю на тебя и любуюсь - и снова душа ожила", "Юлечка, как всегда, неотразима", "Грация кошки", - написали фанаты под фото.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2188895-graciya-koshki-yulya-mihalkova-poyavilas-v-effektnom-plate-s-razrezami/