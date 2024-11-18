"Грация кошки": Юля Михалкова появилась в эффектном платье с разрезами

41-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова, экс-участница шоу "Уральские пельмени", попозировала в эффектном платье с разрезами, передает NUR.KZ.

Юля появилась в роскошном фиолетовом платье с боковыми разрезами, которое подчеркнуло ее фигуру, образ дополнили украшения, а также макияж с акцентом на глаза.

Можно заметить оригинальную обувь актрисы - она предпочла под это платье черные лакированные туфли на очень высоком каблуке. Локацией для фотосессии стала подземная парковка.

"Красотка", "Ослепительно выглядите", "Доброе утро, самая красивая девушка в мире", "Дитя! Как цветок ты прекрасна, светла, и чиста, и мила. Смотрю на тебя и любуюсь - и снова душа ожила", "Юлечка, как всегда, неотразима", "Грация кошки", - написали фанаты под фото.