"Как из Голливуда": Нюша появилась в прозрачном платье с высоким разрезом

34-летняя российская певица Нюша представила на суд фанатов в соцсети новую фотосессию - волнующий образ исполнительницы оценили по достоинству, передает NUR.KZ.

"Слушаю свое сердце", - отметила Нюша под фото.

На снимках, которые представлены в карусели, Нюша позирует в прозрачном платье с глубоким разрезом, которое дополнила высокими кожаными перчатками.

На ней также кожаные сапоги-чулки на высоком каблуке. Для завершения образа артистка выбрала крупные золотистые серьги и браслет.

"Очаровательно. Вы великолепны", "Какая же Нюша шикарная", "Как из Голливуда", "Пантера", "Невероятная, потрясающая, сногсшибательная", "Шикарная женщина", "Девушка на выданье", "Где такое платье взять?", "Просто вау", "Секси", - отреагировали поклонники на чувственный образ Нюши.

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