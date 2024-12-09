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"Лучшие в тандеме": Кайрат Нуртас и Нюша вновь исполнили вместе хит про алматинские ночи

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Нюша
Кайрат Нуртас и Нюша. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Казахстанский певец Кайрат Нуртас вновь спел с российской певицей Нюшей песню "Алматының түндері-ай". Отрывок из их выступления он показал в соцсети, передает NUR.KZ.

Отметим, что 8 лет назад Кайрат Нуртас и Нюша уже исполняли эту песню вместе. На YouTube-канале казахстанского артиста их фит набрал свыше 27 миллионов просмотров.

Артисты, спустя годы, вновь вышли на сцену вдвоем и, зажигательно танцуя, спели хит Кайрата "Алматының түндері-ай" на радость своим фанатам.

"Как красиво они вместе поют", "Нюша так и осталась красоткой", "Молодец Кайрат, песня подошла Нюше", "История повторяется?", "Кайрат легенда", "Огонь просто", "Супер", "А где было выступление?", "Обожаю Нюшу", "Харизма! Лучшие в тандеме", "Остановите этот пожар", - отреагировали в комментариях пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2198076-luchshie-v-tandeme-kayrat-nurtas-i-nyusha-vnov-ispolnili-vmeste-hit-pro-almatinskie-nochi/

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