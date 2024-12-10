"Улыбайтесь чаще": родители Кайрата Нуртаса повторили популярный тренд в соцсети (видео)

Родители известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса повторили популярный тренд в соцсети и развеселили свою читательскую аудиторию в Instagram, передает NUR.KZ.

"Витамин смеха, улыбайтесь чаще. Мы тоже не отстали от тренда", - отметили Айдарбековы.

Они задорно станцевали под музыку и сделали "сердечко" с помощью рук, отмечая, что любят своих подписчиков.

"Нуртас ага за любой кипиш", "Приятно так стареть", "Что бы вы ни сняли, вас все к лицу", "Ой, вы даете, такое приятное зрелище. Классные родители, любящие дедушка и бабушка. Такими и должны быть", "Как-то не очень", "Как бы не сглазить", "Я думала, я старая", - по-разному отреагировали в Сети на их видео.

Напомним, Нуртас и Гульзира Айдарбековы записали новую песню.