"Здесь красиво все": Асель Аскар в купальнике покрасовалась на пляже

Казахстанская телеведущая, блогер и актриса Асель Аскар продолжает радовать поклонников яркими снимками с вьетнамского острова Фукуок. Звезда предстала в светлом мини-купальнике, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте, Асель наслаждается ярким солнцем и песчаным пляжем. Инстадива устроила небольшой пикник прямо у воды - она насладилась вкусностями и позагорала.

В этот раз Аскар выбрала светлый купальник, а чтобы загар лег ровнее на ее плечах, она приспустила лямки лифа.

"Девушка с картинки", "Какая красота", "Моана?", "Невероятно красиво, нереальная Асель", "Райское место", "Здесь красиво все", "Путешествуй, вкушай, живи", "Влюбляете в путешествия", - написали восхищенные подписчики блога Асель в соцсети.

Асель Аскар активно делится контентом со своего вьетнамского отпуска - недавно она делилась впечатлениями после посещения одного из крупнейших парков развлечения страны.