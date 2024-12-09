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"Здесь красиво все": Асель Аскар в купальнике покрасовалась на пляже

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская телеведущая, блогер и актриса Асель Аскар продолжает радовать поклонников яркими снимками с вьетнамского острова Фукуок. Звезда предстала в светлом мини-купальнике, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте, Асель наслаждается ярким солнцем и песчаным пляжем. Инстадива устроила небольшой пикник прямо у воды - она насладилась вкусностями и позагорала.

В этот раз Аскар выбрала светлый купальник, а чтобы загар лег ровнее на ее плечах, она приспустила лямки лифа.

"Девушка с картинки", "Какая красота", "Моана?", "Невероятно красиво, нереальная Асель", "Райское место", "Здесь красиво все", "Путешествуй, вкушай, живи", "Влюбляете в путешествия", - написали восхищенные подписчики блога Асель в соцсети.

Асель Аскар активно делится контентом со своего вьетнамского отпуска - недавно она делилась впечатлениями после посещения одного из крупнейших парков развлечения страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198159-zdes-krasivo-vse-asel-askar-v-kupalnike-pokrasovalas-na-plyazhe/

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