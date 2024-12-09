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Эзотерика

"Ты идеальна": Алессандра Амбросио изумила фигурой в облегающем платье цвета марсала

Опубликовано:

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио появилась в роскошном платье в пол и вызвала восхищение своих фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Облегающее платье в пол винного цвета, неброский макияж и распущенные волосы - образ Алессандры, который она предпочла для выхода в свет, был очень элегантным и в то же время ярким и волнующим.

Фанаты не смогли сдержать своих эмоций и забросали любимицу комплиментами, отмечая ее стройную фигуру, высокий рост и красивые черты лица.

"Самая прекрасная из красивейших", "Потрясающе", "Кадры потрясающие", "О Боже, ты так идеальна", "Ты, действительно, прекрасна, Алессандра", "Красивое платье, можно сочетать с красным вином", - отреагировали фолловеры.

Немногим ранее Алессандра Амбросио восхитила поклонников пляжными фото в крошечном бикини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198121-ty-idealna-alessandra-ambrosio-izumila-figuroy-v-oblegayushchem-plate-cveta-marsala/

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