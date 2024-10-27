Алессандра Амбросио восхитила поклонников пляжными фото в крошечном бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в фотосессии для своего бренда купальников и в очередной раз восхитила поклонников, передает NUR.KZ.

Известная супермодель Алессандра Амбросио несколько лет назад запустила свой бренд купальников и периодически радует поклонников новыми образами. На этот раз она опубликовала в Instagram свои новые фото на фоне моря.

43-летняя Алессандра снялась на пляже с распущенными волосами, надела бикини лилового цвета, а также подобрала украшения.

На нескольких фотографиях модель позирует в рубашке поверх бикини.

Подписчики после увиденного одарили звезду комплиментами и поддержкой.

"Удивительная женщина", "На пляже она потрясающая!", "Ты лучшая", "Сделано в Бразилии", "Красивая девушка в иконичном бикини", - такие комментарии оставили фанаты супермодели.

Помимо фото в бикини, Алессандра делится фотографиями с посещения мероприятий и показов. На одном из последних она предстала в откровенном просвечивающем платье черного цвета.

А недавно она вернулась на шоу Victoria's Secret вместе с другими коллегами по подиуму.

По информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе Elite Model Look, где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

За годы карьеры она снялась для обложек крупнейших модных изданий и стала одним из "ангелов" Victoria's Secret.