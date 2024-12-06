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"Так похорошела": новое фото Макпал Жунусовой обсудили в Сети

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана, 60-летняя известная певица Макпал Жунусова показала в соцсети новое фото и очаровала поклонников своего творчества, передает NUR.KZ.

На фото Макпал Жунусова запечатлелась в праздничном лиловом платье в пол с длинными пышными рукавами и поясом.

Волосы артистки собраны в высокий пучок, ее сценический макияж подчеркнул глаза и губы, а на заднем фоне горят гирлянды на наряженной елке, что придает фотографии атмосферу праздника.

"О, это прекрасно", "Вау, что за красота", "Легенда", "Макпал очень хороший человек с добрым сердцем, нежной душой, не имеющая зависти и злости", "Вы так похорошели", "Мерей, оказывается, очень похожа на свою маму", "И сама красивая, и душа красивая", - отметили восторженные поклонники.

Мы также писали, что Макпал Жунусова показала архивные кадры с дочерью Мерей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196975-tak-pohoroshela-novoe-foto-makpal-zhunusovoy-obsudili-v-seti/

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