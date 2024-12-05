"Крутая семейка": жена и дочь Турсынбека Кабатова представили задорный танец в TikTok

Супруга известного юмориста Турсынбека Кабатова Молдир станцевала зажигательный танец вместе с дочерью и получила высокую оценку подписчиков, передает NUR.KZ.

Мать и дочь будучи дома станцевали вместе для TikTok, облачившись в черные футболки, светлые штаны и бейсболки. Видео Молдир также разместила в Instagram и получила одобрение фанатов, которые оценили танец в комментариях.

"Суперартистичная семья", "Пластика топ", "Крутая песня, крутая семейка", "Кто скажет, что она ее мама? Как бы не сглазить", "Так довольна этой семьей, будьте здоровы", "Молодцы, продолжайте в том же духе", - отметили комментаторы в Сети.

Напомним, в октябре Турсынбек Кабатов перенес концерты из-за проблем со здоровьем: юморист попал в больницу.