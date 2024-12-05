"Крутая семейка": жена и дочь Турсынбека Кабатова представили задорный танец в TikTok
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Супруга известного юмориста Турсынбека Кабатова Молдир станцевала зажигательный танец вместе с дочерью и получила высокую оценку подписчиков, передает NUR.KZ.
Мать и дочь будучи дома станцевали вместе для TikTok, облачившись в черные футболки, светлые штаны и бейсболки. Видео Молдир также разместила в Instagram и получила одобрение фанатов, которые оценили танец в комментариях.
"Суперартистичная семья", "Пластика топ", "Крутая песня, крутая семейка", "Кто скажет, что она ее мама? Как бы не сглазить", "Так довольна этой семьей, будьте здоровы", "Молодцы, продолжайте в том же духе", - отметили комментаторы в Сети.
Напомним, в октябре Турсынбек Кабатов перенес концерты из-за проблем со здоровьем: юморист попал в больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196635-krutaya-semeyka-zhena-i-doch-tursynbeka-kabatova-predstavili-zadornyy-tanec-v-tiktok/