"Свет моих очей": Куралай Анарбекова поделилась атмосферными снимками с отдыха в горах

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова насладилась свежим воздухом. Атмосферные фото, снятые во время прогулки в горах, она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Солнце, горы, снег - позитивные фото Куралай привлекли внимание подписчиков. На них она, облачившись в костюм для спортивных прогулок, наслаждается пребыванием в горах - радуется солнечному свету, дышит свежим воздухом и любуется прекрасным пейзажем.

Куралай дополнила образ черными солнцезащитными очками, надела удобную обувь, распустила волосы. Ее очаровательная улыбка сделала снимки еще краше.

"О, моя Хюррем, свет моих очей", "Красота", "Шикарная", "Эффектная", "Стильная", "Вы лучшая", "Желаю вам удачи", - написали ей пользователи соцсети.

Немногим ранее Куралай Анарбекова поделилась чувственными фото - актриса запечатлелась в платье с открытой спиной.