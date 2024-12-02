"Ах, эта родинка меня с ума свела": Куралай Анарбекова поделилась чувственными фото
Опубликовано:
Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова поделилась в соцсети новой чувственной фотосессией. Ее образ по достоинству оценили подписчики, передает NUR.KZ.
На новых фото звезда франшизы "Брат или брак" предстала в наряде с открытыми плечами. На ней черный чокер с розой и браслет.
Волосы девушки распущены, что придает образу загадочности и нежности. На последнем фото в карусели можно увидеть обнаженную спину актрисы, что не могло не привести в восторг ее преданных фанатов. Они даже заметили родинку на ее спине.
"Потрясающий человек и очень красивая, талантливая девушка", "Из-за вас пришлось все выпуски шоу "Орел и решка. Казахи" смотреть", "Спина красивая", "Статуя", "Привлекательная", "Ах, эта родинка меня с ума свела", - отметили в соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
та
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194887-ah-eta-rodinka-menya-s-uma-svela-kuralay-anarbekova-podelilas-chuvstvennymi-foto/