"Статуэтка": девушка Тимати снялась топлес и восхитила пользователей соцсети
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Молодая модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, взбудоражила свою читательскую аудиторию в Instagram - девушка появилась топлес, передает NUR.KZ.
Валентина выложила черно-белое фото, которое стало предметом обсуждения ее подписчиков - девушка запечатлелась в одной юбке топлес. Нагую грудь она прикрыла руками.
Пользователи соцсети восхитились ее фигурой и смелостью. Девушку, грациозно стоящую спиной к камере, сравнили со статуэткой.
Комментаторы не стали судить и стыдить, а были щедры на "лайки" и смайлики-сердечки.
"Как красиво", "Статуэтка, красиво, божественно выглядит", "Роскошная", "Фигура - бриллиант", "Фигура, словно песочные часы", - отреагировали в Сети.
Однажды девушка Тимати попозировала в черном кружевном белье и ошеломила своих подписчиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196213-statuetka-devushka-timati-snyalas-toples-i-voshitila-polzovateley-socseti/