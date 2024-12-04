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"Статуэтка": девушка Тимати снялась топлес и восхитила пользователей соцсети

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Молодая модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, взбудоражила свою читательскую аудиторию в Instagram - девушка появилась топлес, передает NUR.KZ.

Валентина выложила черно-белое фото, которое стало предметом обсуждения ее подписчиков - девушка запечатлелась в одной юбке топлес. Нагую грудь она прикрыла руками.

Пользователи соцсети восхитились ее фигурой и смелостью. Девушку, грациозно стоящую спиной к камере, сравнили со статуэткой.

Комментаторы не стали судить и стыдить, а были щедры на "лайки" и смайлики-сердечки.

"Как красиво", "Статуэтка, красиво, божественно выглядит", "Роскошная", "Фигура - бриллиант", "Фигура, словно песочные часы", - отреагировали в Сети.

Однажды девушка Тимати попозировала в черном кружевном белье и ошеломила своих подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196213-statuetka-devushka-timati-snyalas-toples-i-voshitila-polzovateley-socseti/

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