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62-летняя Деми Мур пришла на премию в платье с открытым плечом

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Актриса и модель Деми Мур
Деми Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Голливудская актриса Деми Мур, которая недавно отпраздновала свое 62-летие, вышла в свет в эффектном и элегантном наряде, который расхвалили фанаты, передает NUR.KZ.

62-летняя актриса вновь доказала, что возраст — это лишь цифра, появившись в элегантном образе на премии Gotham Awards в Нью-Йорке.

Для выхода она выбрала изысканное платье глубокого лилового оттенка, подчеркнувшее ее утонченную фигуру, а ярким акцентом стал роскошное бриллиантовое ожерелье. Волосы Деми, по традиции, были распущены.

В своем Instagram-аккаунте Мур призналась, что рада вернуться в американскую столицу моды, чтобы отпраздновать начало сезона наград.

Поклонники в соцсетях, как один, восхищаются ее стилем и неизменной красотой.

Не так давно Деми Мур выходила в свет, надев платье с глубоким декольте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2196194-62-letnyaya-demi-mur-prishla-na-premiyu-v-plate-s-otkrytym-plechom/

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