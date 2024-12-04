62-летняя Деми Мур пришла на премию в платье с открытым плечом

Голливудская актриса Деми Мур, которая недавно отпраздновала свое 62-летие, вышла в свет в эффектном и элегантном наряде, который расхвалили фанаты, передает NUR.KZ.

62-летняя актриса вновь доказала, что возраст — это лишь цифра, появившись в элегантном образе на премии Gotham Awards в Нью-Йорке.

Для выхода она выбрала изысканное платье глубокого лилового оттенка, подчеркнувшее ее утонченную фигуру, а ярким акцентом стал роскошное бриллиантовое ожерелье. Волосы Деми, по традиции, были распущены.

В своем Instagram-аккаунте Мур призналась, что рада вернуться в американскую столицу моды, чтобы отпраздновать начало сезона наград.

Поклонники в соцсетях, как один, восхищаются ее стилем и неизменной красотой.

Не так давно Деми Мур выходила в свет, надев платье с глубоким декольте.