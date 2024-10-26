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Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте

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Деми Мур
Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

61-летняя голливудская актриса Деми Мур пришла на гала-вечер в Музее американской киноакадемии в облегающем платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Кадрами с мероприятия она поделилась в своем профиле в Instagram.

Мур появилась на вечере в фиолетовом сияющем платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела блестящие туфли на платформе и высоких каблуках.

Также Деми Мур сфотографировалась на мероприятии со своей партнершей по фильму "Субстанция" Маргарет Куолли.

"Какая красота", "Великолепные фото", "Фанатею от тебя уже 40 лет", "Рядом с тобой все красотки меркнут", - писали фанаты.

По данным с сайта IMDb, Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Росвеле (штат Нью-Мексико). Ее настоящие имя - Деметрия Гинес.

На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в телесериале "Больница общего профиля". В 1985 году режиссер Шумахер предложил Деми роль Джулии в фильме "Огни Святого Эльма".

Спустя год она появилась в фильме "Уйздом", где сыграла подружку гангстера, вообразившего себя новым Робином Гудом.

Уже являясь одной из самых богатых женщин Голливуда, в 1991 году она организовала собственную производственную фирму "Moving Pictures". Активно занимается благотворительностью - в 2011 году открыла фонд по борьбе с детским сексуальным рабством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2178068-demi-mur-vyshla-v-svet-v-plate-s-glubokim-dekolte/

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