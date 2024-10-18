Асель Аскар в элегантном образе сравнили с легендарной Софи Лорен
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Казахстанская актриса Асель Аскар представила на суд фанатов новую фотосессию - они сравнили Асель со всемирно известной итальянской актрисой Софи Лорен, передает NUR.KZ.
Элегантное светлое платье, отлично севшее по фигуре, чокер с розой, голливудские локоны и минимум макияжа - Асель Аскар примерила новый образ для фотосессии.
"Какое описание подходит для этой серии?" - спросила она своих подписчиков.
"Когда я устаю от проблем, плохих новостей, я смотрю на Асель - совсем другой мир, уют, комфорт, на душе тепло так становится", "Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту - никогда", "Эти фото заслужили быть на обложках глянцевых журналов", "Софи Лорен", "Куколка", "Красотка", "Прям парижанка", "Ты сильнее, чем ты думаешь", - отреагировали фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175797-asel-askar-v-elegantnom-obraze-sravnili-s-legendarnoy-sofi-loren/