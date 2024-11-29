"Огонь": Ольга Серябкина в белье впечатлила соцсети

Российская певица, экс-солистка группы "SEREBRO" Ольга Серябкина опубликовала кадры с провокационной фотосессии, на которой предстала в нижнем белье, передает NUR.KZ.

На фотосессию исполнительница хита "Если ты меня не любишь" взяла с собой свою собачку - шпица по кличке Буся. Вместе с четвероногим другом Серябкина сделала несколько эффектных кадров.

Сама певица была в розовой футболке и трусах в тон, а на ее глазах были очки - образ пришелся по вкусу ее многочисленным поклонникам.

"Я и моя лучшая подруга", - подписала фотографии Ольга.

"Прям твой стиль, очень круто", "Огонь", "Энергетика просто невероятная", "Ну какая красота", "Я дико извиняюсь, это что за богиня?", "Королева", - гласят комментарии под постом.

К слову, буквально сегодня стало известно, что Максим Фадеев возродил "SEREBRO" - коллектив в новом составе выпустил первую песню.