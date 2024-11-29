Пять лет спустя: новый состав группы "SEREBRO" представил Максим Фадеев (видео)

Популярная группа "SEREBRO" в очередной раз получила новую жизнь - продюсер Максим Фадеев представил новый состав поп-коллектива. Девушки выпустили новую песню, передает NUR.KZ.

"Привет! Мы - Айя, Keiko и Ди. Наконец познакомились", - вот так новый состав легендарного коллектива презентовали на их официальной Instagram-странице.

Девушки выпустили первую композицию - "Песня №2" - и представили клип на нее, созданный при помощи искусственного интеллекта.

Это - отсылка к самому первому треку группы "Песня №1", с которой группа начала свое существование и заняла третье место на международном конкурсе песни "Евровидение" в 2007 году.

"Клип действительно уникальный, как и сама песня — совсем другой стиль, не тот, к которому привыкли фанаты группы", "Удачи девочкам", "Вот это уровень! Я восхищен и поражен, какой большой масштаб", - написали восхищенные фанаты.

В первом составе трио были Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. После этого одна участница сменяла другую, а в конце 2019 года контракт со всеми участницами был расторгнут. "SEREBRO" подарили миру массу хитов - "Мама Люба", "Мало тебя", "Перепутала", "Между нами любовь", "Сладко" и многие другие.