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"Парниша на отдыхе": Галкин показал редкое фото из 90-х

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

48-летний артист, пародист и телеведущий Максим Галкин показал в Instagram-аккаунте редкое архивное фото из 90-х, на котором запечатлен совсем юным, передает NUR.KZ.

"Лихие 90-ые. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке.

В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", - шутливо заметил он.

Подписчики тут же отреагировали на архивное фото.

"В 90х в Грецию! Как бы вы ни старались, но тут явно были из очень благополучной семьи. Мы в 90-х только на дачу гоняли", "Хочу подчеркнуть, что майка к шортам подобрана идеально", "Трудно найти человека с большим чувством самоиронии", - гласят комментарии.

Мы также писали, что Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194371-parnisha-na-otdyhe-galkin-pokazal-redkoe-foto-iz-90-h/

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