"Эталон красоты": четырежды мама Салтанат Бакаева показала фигуру в приталенном платье

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева появилась в ярком сценическом платье. Образ по достоинству оценили поклонники ее творчества в соцсети, передает NUR.KZ.

Многодетная мама Салтанат Бакаева может похвастаться стройной фигурой. На этот раз она примерила для сцены яркое платье кораллового цвета с пышными рукавами, подчеркнувшее ее талию. Салтанат не без гордости попозировала на камеру.

"Когда появляется любовь к себе", - написала она.

"Роскошная", "Не платье вас, а вы платье украшаете", "Красавица какая, особенная вы", "Как вам идет платье", "Какое чудо", "Вы прекрасны", "Нереальная", "Привлекательная женщина", "Эталон красоты", - отметили восхищенные пользователи соцсети.

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