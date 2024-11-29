"Эталон красоты": четырежды мама Салтанат Бакаева показала фигуру в приталенном платье
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Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева появилась в ярком сценическом платье. Образ по достоинству оценили поклонники ее творчества в соцсети, передает NUR.KZ.
Многодетная мама Салтанат Бакаева может похвастаться стройной фигурой. На этот раз она примерила для сцены яркое платье кораллового цвета с пышными рукавами, подчеркнувшее ее талию. Салтанат не без гордости попозировала на камеру.
"Когда появляется любовь к себе", - написала она.
"Роскошная", "Не платье вас, а вы платье украшаете", "Красавица какая, особенная вы", "Как вам идет платье", "Какое чудо", "Вы прекрасны", "Нереальная", "Привлекательная женщина", "Эталон красоты", - отметили восхищенные пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194094-etalon-krasoty-chetyrezhdy-mama-saltanat-bakaeva-pokazala-figuru-v-pritalennom-plate/