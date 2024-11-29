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"Эталон красоты": четырежды мама Салтанат Бакаева показала фигуру в приталенном платье

Опубликовано:

Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева появилась в ярком сценическом платье. Образ по достоинству оценили поклонники ее творчества в соцсети, передает NUR.KZ.

Многодетная мама Салтанат Бакаева может похвастаться стройной фигурой. На этот раз она примерила для сцены яркое платье кораллового цвета с пышными рукавами, подчеркнувшее ее талию. Салтанат не без гордости попозировала на камеру.

"Когда появляется любовь к себе", - написала она.

"Роскошная", "Не платье вас, а вы платье украшаете", "Красавица какая, особенная вы", "Как вам идет платье", "Какое чудо", "Вы прекрасны", "Нереальная", "Привлекательная женщина", "Эталон красоты", - отметили восхищенные пользователи соцсети.

Мы также писали, что Салтанат Бакаева перевоплотилась в героиню фильма "Завтрак у Тиффани".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194094-etalon-krasoty-chetyrezhdy-mama-saltanat-bakaeva-pokazala-figuru-v-pritalennom-plate/

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