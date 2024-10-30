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"Круто вышло": Салтанат Бакаева перевоплотилась в героиню фильма "Завтрак у Тиффани"

Опубликовано:

Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева примерила образ героини легендарной британской актрисы Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани", передает NUR.KZ.

"В стиле "Завтрака у Тиффани". В этом рилсе мы возродили легендарный образ Одри Хепберн: высокую укладку, жемчужные украшения, манеры. Давайте окунемся в атмосферу классики и торжества красоты. Украсьте свои будни голливудской элегантностью", - написала Салтанат.

Молдир Ауелбекова, Анна Данченко, Айдай Исаева и другие представители казахстанского шоу-бизнеса оценили образ, к ним присоединились фанаты актрисы.

"Наконец-то. Я ждала этот образ от тебя", "Круто вышло", "Красотка, какой образ бы не выбрали все к лицу", "Чудо", "Милашка", - отреагировали на перевоплощение Салтанат в соцсети.

В конце сентября Салтанат Бакаеву поздравили с 37-летием в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180442-kruto-vyshlo-saltanat-bakaeva-perevoplotilas-v-geroinyu-filma-zavtrak-u-tiffani/

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