"Круто вышло": Салтанат Бакаева перевоплотилась в героиню фильма "Завтрак у Тиффани"
Опубликовано:
Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева примерила образ героини легендарной британской актрисы Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани", передает NUR.KZ.
"В стиле "Завтрака у Тиффани". В этом рилсе мы возродили легендарный образ Одри Хепберн: высокую укладку, жемчужные украшения, манеры. Давайте окунемся в атмосферу классики и торжества красоты. Украсьте свои будни голливудской элегантностью", - написала Салтанат.
Молдир Ауелбекова, Анна Данченко, Айдай Исаева и другие представители казахстанского шоу-бизнеса оценили образ, к ним присоединились фанаты актрисы.
"Наконец-то. Я ждала этот образ от тебя", "Круто вышло", "Красотка, какой образ бы не выбрали все к лицу", "Чудо", "Милашка", - отреагировали на перевоплощение Салтанат в соцсети.
В конце сентября Салтанат Бакаеву поздравили с 37-летием в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180442-kruto-vyshlo-saltanat-bakaeva-perevoplotilas-v-geroinyu-filma-zavtrak-u-tiffani/