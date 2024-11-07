"Современная принцесса": Назым Абильдина попозировала в мини-платье с открытыми плечами

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина появилась в мини-платье с открытыми плечами и восхитила читательскую аудиторию в Instagram, передает NUR.KZ.

"Я хорошая девушка", - подписала Назым свои фотографии, на которых ее можно увидеть в эффектном белом мини-платье с открытыми плечами.

Ее вечерний наряд, подчеркнувший фигуру владелицы, был украшен пайетками, что придало праздничности.

Назым дополнила образ крупными серьгами в виде серебристых звездочек. А очаровательная улыбка актрисы сделала ее образ еще краше. Фанаты не удержались от хвалебных отзывов.

"Глаз не оторвать от такой красоты, вы идеальны", "Современная принцесса", "Ну что за красота", "Я знаю, что ты хорошая", - отметили в Сети.

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