"Стиль - просто космос": Жазиру Еркин в элегантном образе сравнили с Одри Хепберн
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Звезда сериала "Бажа", казахстанская актриса Жазира Еркин появилась в элегантном образе и выслушала комплименты фанатов. Ее сравнили с Одри Хепберн, передает NUR.KZ.
"Какое фото больше понравилось?" - спросила Жазира своих подписчиков. Актриса примерила утонченный образ.
Она была в бело-черном наряде с меховыми манжетами и черной шляпке-таблетке. Волосы актрисы были собраны в тугой пучок, а глаза она подчеркнула "стрелочками".
Жулдыз Абдукаримова, Салтанат Бакаева, Айжулдыз Адайбекова, Дамеля Sweet и другие представительницы отечественного шоу-бизнеса расхвалили Жазиру в комментариях. Не остались в стороне и поклонники.
"Как всегда, шикарно выглядит. Стиль - просто космос", "Образ на Аллу Ильчун или Одри Хэпберн похож, красиво", "Ну какая!" - отметили в Сети.
Ранее новые образы Жазиры Еркин обсудили в Сети - фанаты заявили, что у звезды сериала "Бажа" хорошие гены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2192078-stil-prosto-kosmos-zhaziru-erkin-v-elegantnom-obraze-sravnili-s-odri-hepbern/