"Стиль - просто космос": Жазиру Еркин в элегантном образе сравнили с Одри Хепберн

Звезда сериала "Бажа", казахстанская актриса Жазира Еркин появилась в элегантном образе и выслушала комплименты фанатов. Ее сравнили с Одри Хепберн, передает NUR.KZ.

"Какое фото больше понравилось?" - спросила Жазира своих подписчиков. Актриса примерила утонченный образ.

Она была в бело-черном наряде с меховыми манжетами и черной шляпке-таблетке. Волосы актрисы были собраны в тугой пучок, а глаза она подчеркнула "стрелочками".

Жулдыз Абдукаримова, Салтанат Бакаева, Айжулдыз Адайбекова, Дамеля Sweet и другие представительницы отечественного шоу-бизнеса расхвалили Жазиру в комментариях. Не остались в стороне и поклонники.

"Как всегда, шикарно выглядит. Стиль - просто космос", "Образ на Аллу Ильчун или Одри Хэпберн похож, красиво", "Ну какая!" - отметили в Сети.

Ранее новые образы Жазиры Еркин обсудили в Сети - фанаты заявили, что у звезды сериала "Бажа" хорошие гены.