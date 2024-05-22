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"Спасибо маме и папе за хорошие гены": новые образы Жазиры Еркин обсудили в Сети

Опубликовано:

Жазира Еркин
Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Звезда сериала "Бажа" Жазира Еркин показала фанатам в соцсети новую чувственную фотосессию и поразмышляла над вопросом, какой должны быть актриса, передает NUR.KZ.

"Женщина-актриса - немного больше, чем женщина", - отметила Жазира.

В карусели она разместила ряд фото, где она запечатлелась в разных образах. Фанаты не обошли без внимания ее публикацию. Они восхитились ее фигурой и смелыми аутфитами.

"Нет слов, одни слюни", "Очень красиво", "Какие хорошие гены, спасибо папе и маме", "Прекрасно, все наши девушки красавицы", "Огонь", "Секси", - написали они ей.

Но не все были столь восхищены фото.

"Отписка", "Что-то вы слишком уж, фигура, конечно, красивая", "Почему они все, как только становятся известными, так оголяются?" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105172-spasibo-mame-i-pape-za-horoshie-geny-novye-obrazy-zhaziry-erkin-obsudili-v-seti/

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