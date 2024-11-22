Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Где-то между реальностью и сказкой": Дамеля Sweet обворожила снимками из Саудовской Аравии

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Популярный казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet, которая улетела в Мекку с родителями, запечатлелась на фоне величественных скал - фотографии произвели фурор в Instagram, передает NUR.KZ.

Улетевшая в Саудовскую Аравию блогерша нашла уникальную локацию для фотографий в четырех часах езды от Медины - это оазис Аль-Ула в северо-западной части страны.

Там Дамеля запечатлелась в изысканном воздушном наряде с покрытой головой, чем восхитила соцсети. Вместе с родителями они поучаствовали в чайной церемонии, где их также накормили финиками.

"Крутые фотки, и место просто сказка", "Красивая", "Невероятная", "Где-то между реальностью и сказкой", "Восток - дело тонкое", "Завораживает", - гласят комментарии под постом.

Накануне мы рассказывали о цели поездки Дамели - она отправилась с родителями в паломничество.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191367-gde-to-mezhdu-realnostyu-i-skazkoy-damelya-sweet-obvorozhila-snimkami-iz-saudovskoy-aravii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie