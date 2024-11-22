"Где-то между реальностью и сказкой": Дамеля Sweet обворожила снимками из Саудовской Аравии

Популярный казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet, которая улетела в Мекку с родителями, запечатлелась на фоне величественных скал - фотографии произвели фурор в Instagram, передает NUR.KZ.

Улетевшая в Саудовскую Аравию блогерша нашла уникальную локацию для фотографий в четырех часах езды от Медины - это оазис Аль-Ула в северо-западной части страны.

Там Дамеля запечатлелась в изысканном воздушном наряде с покрытой головой, чем восхитила соцсети. Вместе с родителями они поучаствовали в чайной церемонии, где их также накормили финиками.

"Крутые фотки, и место просто сказка", "Красивая", "Невероятная", "Где-то между реальностью и сказкой", "Восток - дело тонкое", "Завораживает", - гласят комментарии под постом.

Накануне мы рассказывали о цели поездки Дамели - она отправилась с родителями в паломничество.