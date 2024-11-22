"Как красиво": мама Димаша Кудайбергена отправилась в Прагу вслед за сыном
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Светлана Айтбаева, артистка филармонии и мать Димаша Кудайбергена, улетела вслед за сыном в Чехию и выложила селфи на фоне местных достопримечательностей, передает NUR.KZ.
"Пражский Град. Собор Святого Вита", - подписала Instagram-публикацию Айтбаева.
Мама Димаша наслаждается красотами чешской столицы. Она выложила селфи на фоне замков и крепостей и показала вид на город сверху. Также Светлана побывала внутри собора и впечатлила подписчиков своего блога видео, на котором можно увидеть красивые скульптуры.
"Как красиво", "Большое спасибо, что показали нам такую красоту", "Удачи", "Очень любим вашу семью и Димаша", - гласят комментарии под постом.
К слову, ее знаменитый сын сегодня выступит в Праге с концертом в рамках мирового турне "Stranger" - недавно он публиковал фотографии с репетиций.
Перед европейскими концертами Димаш Кудайберген успел заехать в Будапешт, где встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и выступил на торжественном приеме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191013-kak-krasivo-mama-dimasha-kudaybergena-otpravilas-v-pragu-vsled-za-synom/