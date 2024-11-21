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"С такой никто не учился бы": Say Mo сразила провокационным образом учительницы

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo предстала в игривом образе школьной учительницы. Поклонники пришли в неописуемый восторг от новых фотографий артистки, передает NUR.KZ.

Певица Say Mo удивила поклонников смелым образом. Она выбрала серый костюм в полоску, состоящий из короткой юбки с высокой талией и удлиненного жакета, который накинула на плечи. Акцент на дерзости образа сделала белая корсетная блуза с глубоким вырезом, подчеркивающая талию.

Завершают образ высокие белые сапоги на каблуке. Дополнительный акцент - очки в строгой оправе, которые в сочетании с костюмом создают аллюзию на стиль учительницы.

"Хотели бы такую училку?" - написала Молдир.

Смелость и дерзость образа вызвали бурные обсуждения в социальных сетях, собрав десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

"Та самая учительница английского", "С такой никто не учился бы", "Что за красотка", "Такая будет только отвлекать", - написали фанаты.

Недавно Say Mo заинтриговала фанатов фотографиями с неизвестным молодым человеком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190596-s-takoy-nikto-ne-uchilsya-by-say-mo-srazila-provokacionnym-obrazom-uchitelnicy/

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