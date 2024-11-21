"Королева": Асель Сагатова в коротком платье впечатлила Казнет

39-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала снимки с недавней осенней фотосессии - кинозвезда прогулялась по городу в мини-наряде, передает NUR.KZ.

Сагатова решила вспомнить теплые осенние дни и показала результат яркой фотосессии, которая явно очаровала ее поклонников. У самой Асель тоже нашлась любимая фотография среди опубликованных.

"Красивых снимков много не бывает, решили мы. Ловите нашу новую осеннюю серию. Последняя фотография в карусели - моя любимая. Если долистаете, поделитесь мнением", - подписала пост актриса.

На кадрах Асель предстала в светло-бежевой укороченной куртке, под которой было нежное короткое платье с цветочным принтом. Образ кинозвезды завершили высокие ботфорты.

Фанаты не скупились на комплименты.

"Ну какая красота", "Королева", "Да, последняя прям вау", "Какая же Вы прекрасная, яркая, обаятельная", "Я вас увидел в фильме "Рэкетир" и влюбился", "Прелестная", - отметили они в комментариях под публикацией.

Недавно Асель Сагатова и ее друг, актер Чингиз Капин, сделали пародию на Болливуд.