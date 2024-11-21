"Королева": Асель Сагатова в коротком платье впечатлила Казнет
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39-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала снимки с недавней осенней фотосессии - кинозвезда прогулялась по городу в мини-наряде, передает NUR.KZ.
Сагатова решила вспомнить теплые осенние дни и показала результат яркой фотосессии, которая явно очаровала ее поклонников. У самой Асель тоже нашлась любимая фотография среди опубликованных.
"Красивых снимков много не бывает, решили мы. Ловите нашу новую осеннюю серию. Последняя фотография в карусели - моя любимая. Если долистаете, поделитесь мнением", - подписала пост актриса.
На кадрах Асель предстала в светло-бежевой укороченной куртке, под которой было нежное короткое платье с цветочным принтом. Образ кинозвезды завершили высокие ботфорты.
Фанаты не скупились на комплименты.
"Ну какая красота", "Королева", "Да, последняя прям вау", "Какая же Вы прекрасная, яркая, обаятельная", "Я вас увидел в фильме "Рэкетир" и влюбился", "Прелестная", - отметили они в комментариях под публикацией.
Недавно Асель Сагатова и ее друг, актер Чингиз Капин, сделали пародию на Болливуд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190363-koroleva-asel-sagatova-v-korotkom-plate-vpechatlila-kaznet/