Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Брат Митхун и сестра Зита": Сагатова и Капин развеселили Казнет пародией на Болливуд

Опубликовано:

Чингиз Капин и Асель Сагатова
Чингиз Капин и Асель Сагатова. Кадр из видео: instagram.com/asselsagatova

Казхстанские актеры Чингиз Капин и Асель Сагатова, которым не раз говорили о внешнем сходстве, решили вновь изобразить героев индийского фильма, передает NUR.KZ.

Недавно актеры сыграли сестер-близнецов из фильма "Зита и Гита". Задумка понравилась фанатам, а образы актеров изрядно их повеселили.

Чингиз Капин и Асель Сагатова вновь облачились в индийские национальные наряды - актеры сыграли близнецов и станцевали под легендарную песню "Джимми, Джимми" из кинофильма "Танцор диско".

"Близнецы в Болливуде. Признавайтесь, кто любил индийские фильмы?" - спросила Асель своих фанатов.

Мадина Садвакасова, Дина Толепберген, Алихан Мусатаев и другие представители отечественного шоу-бизнеса, как и поклонники Асель и Чингиза, прокомментировали публикацию.

"Ну реально похожи", "Любил и люблю", "Это круто", "Огонь", "Это топчик", "Продолжение моего любимого сериала", "Уровень самоиронии - топ", "Болливуд в шоке", "Брат Митхун и сестра Зита", - отреагировали подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2185698-brat-mithun-i-sestra-zita-sagatova-i-kapin-razveselili-kaznet-parodiey-na-bollivud/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie