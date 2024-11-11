"Брат Митхун и сестра Зита": Сагатова и Капин развеселили Казнет пародией на Болливуд

Казхстанские актеры Чингиз Капин и Асель Сагатова, которым не раз говорили о внешнем сходстве, решили вновь изобразить героев индийского фильма, передает NUR.KZ.

Недавно актеры сыграли сестер-близнецов из фильма "Зита и Гита". Задумка понравилась фанатам, а образы актеров изрядно их повеселили.

Чингиз Капин и Асель Сагатова вновь облачились в индийские национальные наряды - актеры сыграли близнецов и станцевали под легендарную песню "Джимми, Джимми" из кинофильма "Танцор диско".

"Близнецы в Болливуде. Признавайтесь, кто любил индийские фильмы?" - спросила Асель своих фанатов.

Мадина Садвакасова, Дина Толепберген, Алихан Мусатаев и другие представители отечественного шоу-бизнеса, как и поклонники Асель и Чингиза, прокомментировали публикацию.

"Ну реально похожи", "Любил и люблю", "Это круто", "Огонь", "Это топчик", "Продолжение моего любимого сериала", "Уровень самоиронии - топ", "Болливуд в шоке", "Брат Митхун и сестра Зита", - отреагировали подписчики.