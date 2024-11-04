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Диана Коркунова попозировала в рваных колготках в сеточку

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Известная модель из России с казахскими корнями Диана Коркунова поделилась смелой фотосессией - девушка запечатлелась в рваных колготках в сетку, передает NUR.KZ.

Не так давно новый образ Коркуновой смутил моралистов. Они заявили, что появляться в таком виде неудобно. Но, похоже, Диану не остановила их критика - на этот раз модель появилась в черных рваных колготках, сквозь которые видны светлые трусы и прозрачные черные.

Смелый аутфит Дианы, который также акцентировал внимание на упругом прессе, тут же оценили в Сети - об этом подписчики написали в комментариях под фото. Публикация была щедро одарена "сердечками".

"Господи, я не могу", "Давай встречаться?", "Ну какая же красотка", "Бомба, честно говоря", "Кошечка", "Ее пресс!", "Эта серия фото может "взорвать" Интернет", - оставили отзывы пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2182826-diana-korkunova-popozirovala-v-rvanyh-kolgotkah-v-setochku/

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