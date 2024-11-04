Диана Коркунова попозировала в рваных колготках в сеточку

Известная модель из России с казахскими корнями Диана Коркунова поделилась смелой фотосессией - девушка запечатлелась в рваных колготках в сетку, передает NUR.KZ.

Не так давно новый образ Коркуновой смутил моралистов. Они заявили, что появляться в таком виде неудобно. Но, похоже, Диану не остановила их критика - на этот раз модель появилась в черных рваных колготках, сквозь которые видны светлые трусы и прозрачные черные.

Смелый аутфит Дианы, который также акцентировал внимание на упругом прессе, тут же оценили в Сети - об этом подписчики написали в комментариях под фото. Публикация была щедро одарена "сердечками".

"Господи, я не могу", "Давай встречаться?", "Ну какая же красотка", "Бомба, честно говоря", "Кошечка", "Ее пресс!", "Эта серия фото может "взорвать" Интернет", - оставили отзывы пользователи соцсети.