"Изящная, легкая, грациозная": Асель Аскар в элегантном образе искупалась в комплиментах

Казахстанская актриса Асель Аскар, сыгравшая в фильме "Розыгрыш по-казахски", представила новый элегантный образ и покорила фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Преображения Асель Аскар приводят в изумление ее поклонников. Она всегда разная - от роковой красавицы, до "жены олигарха". На этот раз Асель появилась в элегантном образе - она надела черную шубку и шляпку-таблетку.

Актриса уверенно прошлась по городским улицам. Ее роскошный аутфит, макияж и прическа обворожили фанатов.

"Нравится?" - спросила она фанатов.

"Красавица", "Какая ты красивая и талантливая актриса. Как легко перевоплощаешься в разные века. Хочется смотреть и смотреть", "Вам идут головные уборы", "Похожа на актрис из фильмов зарубежных", "С такой походкой и с таким образом только по Парижу ходить", "Словно лебедь - изящная, легкая, грациозная", - отметили в Сети.