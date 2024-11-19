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"Изящная, легкая, грациозная": Асель Аскар в элегантном образе искупалась в комплиментах

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Асель Аскар
Асель Аскар. Кадр из видео: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар, сыгравшая в фильме "Розыгрыш по-казахски", представила новый элегантный образ и покорила фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Преображения Асель Аскар приводят в изумление ее поклонников. Она всегда разная - от роковой красавицы, до "жены олигарха". На этот раз Асель появилась в элегантном образе - она надела черную шубку и шляпку-таблетку.

Актриса уверенно прошлась по городским улицам. Ее роскошный аутфит, макияж и прическа обворожили фанатов.

"Нравится?" - спросила она фанатов.

"Красавица", "Какая ты красивая и талантливая актриса. Как легко перевоплощаешься в разные века. Хочется смотреть и смотреть", "Вам идут головные уборы", "Похожа на актрис из фильмов зарубежных", "С такой походкой и с таким образом только по Парижу ходить", "Словно лебедь - изящная, легкая, грациозная", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189288-izyashchnaya-legkaya-gracioznaya-asel-askar-v-elegantnom-obraze-iskupalas-v-komplimentah/

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