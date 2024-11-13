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"Огненная Софи Лорен": Асель Аскар превратилась в роковую красавицу с пышными кудрями

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар удивила своим преображением - она решила примерить образ роковой красавицы с роскошными кудрями, передает NUR.KZ.

Накануне Асель Аскар поделилась фото, на которых предстала в элегантном образе, и приятно удивила поклонников. Однако актриса снова примерила новый образ - на этот раз звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" решила стать роковой красоткой.

Красная блузка со спущенными плечами и черная юбка-карандаш, пышные кудри, босоножки на платформе и черная сумочка - преобразившаяся Асель вновь заворожила фанатов.

"Наша Софи Лорен", "Да тут пожар, несите огнетушитель", "Ой, а мы рядом проезжали, когда вы снимали эти фото, потом ждали, когда же вы опубликуете их", "Огненная Софи Лорен в ее молодые, красивые годы! Женственная, гордая и изящная женщина, в жилах которой течет не кровь, а лава", "Наступит день и мы увидим Асель в турецком сериале", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186894-ognennaya-sofi-loren-asel-askar-prevratilas-v-rokovuyu-krasavicu-s-pyshnymi-kudryami/

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