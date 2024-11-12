"Прям как жена олигарха": Асель Аскар удивила новым образом
Опубликовано:
Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар предстала перед фанатами в новом образе, который приятно удивил их своей элегантностью, передает NUR.KZ.
На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте, Асель предстала в элегантном образе с винтажными элементами. Она одета в длинную накидку кремового цвета с меховой отделкой, под которой было платье в горошек. На голове блогерши была белая шляпка, напоминающая стилистику середины 20-го века.
Образ Асель завершили высокие белые сапоги на каблуке, которые гармонируют с накидкой. В руках девушка держит небольшую стильную сумочку с золотыми элементами.
"Мой солнечный лучик, моя самая красивая", "Прям как жена олигарха", "Как всегда шикарная", "Богиня, фея, ангел", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.
Недавно мы писали, что Асель Аскар постройнела - она показала видео "до" и "после".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186322-pryam-kak-zhena-oligarha-asel-askar-udivila-novym-obrazom/