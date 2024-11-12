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Эзотерика

"Прям как жена олигарха": Асель Аскар удивила новым образом

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар предстала перед фанатами в новом образе, который приятно удивил их своей элегантностью, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте, Асель предстала в элегантном образе с винтажными элементами. Она одета в длинную накидку кремового цвета с меховой отделкой, под которой было платье в горошек. На голове блогерши была белая шляпка, напоминающая стилистику середины 20-го века.

Образ Асель завершили высокие белые сапоги на каблуке, которые гармонируют с накидкой. В руках девушка держит небольшую стильную сумочку с золотыми элементами.

"Мой солнечный лучик, моя самая красивая", "Прям как жена олигарха", "Как всегда шикарная", "Богиня, фея, ангел", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.

Недавно мы писали, что Асель Аскар постройнела - она показала видео "до" и "после".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2186322-pryam-kak-zhena-oligarha-asel-askar-udivila-novym-obrazom/

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