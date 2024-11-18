"Восточную кровь сразу видно": улетевшая в Россию Мадлен покрасовалась в эффектных нарядах
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Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетела в Санкт-Петербург и воспользовалась возможностью продемонстрировать изысканные аутфиты, передает NUR.KZ.
В качестве первого наряда Мадлен выбрала серую тройку и белые ботфорты, в которых запечатлелась на улицах города на Неве.
"Изысканный Санкт-Петербург", - подписала публикацию инстадива.
Мамадалиева прилетела в Санкт-Петербург на ивент от немецкого бренда одежды. Мероприятие прошло в стенах этнографического музея. Блогерша отметила "роскошное гостеприимство" принимающей стороны.
"Была рада быть гостем такого вечера в культурной столице", - написала Мадлен.
"Какая ты сногсшибательная", "Восточную кровь сразу видно, грациозна и горда", "Роскошная", "Мадам Коко", "Красота спасет мир", "Любимый Питер, любимая Мадлен", - написали очарованные поклонники.
Недавно Мадлен сразила образом на свадьбе в Дубае.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189006-vostochnuyu-krov-srazu-vidno-uletevshaya-v-rossiyu-madlen-pokrasovalas-v-effektnyh-naryadah/