"Восточную кровь сразу видно": улетевшая в Россию Мадлен покрасовалась в эффектных нарядах

Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетела в Санкт-Петербург и воспользовалась возможностью продемонстрировать изысканные аутфиты, передает NUR.KZ.

В качестве первого наряда Мадлен выбрала серую тройку и белые ботфорты, в которых запечатлелась на улицах города на Неве.

"Изысканный Санкт-Петербург", - подписала публикацию инстадива.

Мамадалиева прилетела в Санкт-Петербург на ивент от немецкого бренда одежды. Мероприятие прошло в стенах этнографического музея. Блогерша отметила "роскошное гостеприимство" принимающей стороны.

"Была рада быть гостем такого вечера в культурной столице", - написала Мадлен.

"Какая ты сногсшибательная", "Восточную кровь сразу видно, грациозна и горда", "Роскошная", "Мадам Коко", "Красота спасет мир", "Любимый Питер, любимая Мадлен", - написали очарованные поклонники.

Недавно Мадлен сразила образом на свадьбе в Дубае.