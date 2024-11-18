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"Восточную кровь сразу видно": улетевшая в Россию Мадлен покрасовалась в эффектных нарядах

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетела в Санкт-Петербург и воспользовалась возможностью продемонстрировать изысканные аутфиты, передает NUR.KZ.

В качестве первого наряда Мадлен выбрала серую тройку и белые ботфорты, в которых запечатлелась на улицах города на Неве.

"Изысканный Санкт-Петербург", - подписала публикацию инстадива.

Мамадалиева прилетела в Санкт-Петербург на ивент от немецкого бренда одежды. Мероприятие прошло в стенах этнографического музея. Блогерша отметила "роскошное гостеприимство" принимающей стороны.

"Была рада быть гостем такого вечера в культурной столице", - написала Мадлен.

"Какая ты сногсшибательная", "Восточную кровь сразу видно, грациозна и горда", "Роскошная", "Мадам Коко", "Красота спасет мир", "Любимый Питер, любимая Мадлен", - написали очарованные поклонники.

Недавно Мадлен сразила образом на свадьбе в Дубае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189006-vostochnuyu-krov-srazu-vidno-uletevshaya-v-rossiyu-madlen-pokrasovalas-v-effektnyh-naryadah/

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