"Желаю стать женой принца Эмиратов": Мадлен сразила образом на свадьбе в Дубае

Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала фотографии, снятые во время свадебного торжества в элитном отеле Дубая, передает NUR.KZ.

Торжественный наряд Мадлен превосходно вписался в свадебную атмосферу.

На ней было длинное платье красного цвета с закрытым декольте и длинными рукавами - верхняя часть была украшена вышивкой, а низ плавно расширялся и был из той же ткани, что и платок на голове блогера. В руках Мадлен был маленький блестящий клатч, который дополнил образ.

"День свадьбы", - подписала публикацию инстадива.

Образ Мадлен сразил ее поклонников.

"Желаю, чтобы ты стала женой принца Эмиратов, и чтобы он купил тебе остров", "Сначала подумал, что это голивудская звезда, тебе так идет красный цвет", "Мадина, Вы как потерянная сестра Кардашьян", "Благородный цвет, очень к лицу такой наряд", - написали они в комментариях.

Недавно Мамадалиевой вновь пришлось отвечать хейтерам в Сети.