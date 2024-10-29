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"Желаю стать женой принца Эмиратов": Мадлен сразила образом на свадьбе в Дубае

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала фотографии, снятые во время свадебного торжества в элитном отеле Дубая, передает NUR.KZ.

Торжественный наряд Мадлен превосходно вписался в свадебную атмосферу.

На ней было длинное платье красного цвета с закрытым декольте и длинными рукавами - верхняя часть была украшена вышивкой, а низ плавно расширялся и был из той же ткани, что и платок на голове блогера. В руках Мадлен был маленький блестящий клатч, который дополнил образ.

"День свадьбы", - подписала публикацию инстадива.

Образ Мадлен сразил ее поклонников.

"Желаю, чтобы ты стала женой принца Эмиратов, и чтобы он купил тебе остров", "Сначала подумал, что это голивудская звезда, тебе так идет красный цвет", "Мадина, Вы как потерянная сестра Кардашьян", "Благородный цвет, очень к лицу такой наряд", - написали они в комментариях.

Недавно Мамадалиевой вновь пришлось отвечать хейтерам в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2179848-zhelayu-stat-zhenoy-princa-emiratov-madlen-srazila-obrazom-na-svadbe-v-dubae/

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