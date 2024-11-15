"Завораживаешь": Ани Лорак попозировала в платье с открытой спиной

46-летняя украинская исполнительница Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, на котором запечатлелась в платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.

На выбор своим поклонникам Ани представила два варианта фото - цветное и черно-белое. Для фотосессии певица примерила темное платье с открытой спиной. Голливудские локоны и неброский макияж дополнили ее чувственный образ.

"Просто красивая", "Твою красоту невозможно оценить цветом: она непостижима. Ты приковываешь взгляды и завораживаешь", "Такой образ отражает всю вашу женственность", "Когда на фото настоящая дива, очень сложно сделать выбор", "Каролина ждем новых хитов. Вы просто сногсшибательная певица", "Как картина", - отметили ее фанаты.

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