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"Али повезло с женой": Акерке Буркитбай очаровала яркими образами

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Кадры из видео: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская певица и кобызистка Акерке Буркитбай продемонстрировала образы для разных случаев жизни - супруга Али Окапова очаровала пользователей Сети, передает NUR.KZ.

За ребенком в садик, с подружками в ресторан, в театр, в город по делам или на работу - у Акерке есть стильный аутфит для каждого из этих поводов. Солистка и кобызистка группы "Assyl" покрасовалась в новом видео в Instagram.

"Какой образ предпочитаете?" - спросила Буркитбай у поклонников.

"Тебе идет все", "Вау", "Красота", "Огонь", "В театр", "В город - классный", "С подружками в театр", "Али, у Вас идеальная жена. Тебе повезло. Молодец", - написали восхищенные фолловеры блога Акерке в комментариях.

Недавно Акерке Буркитбай в осеннем образе очаровала пользователей Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2187819-ali-povezlo-s-zhenoy-akerke-burkitbay-ocharovala-yarkimi-obrazami/

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