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"Похожа на голливудскую знаменитость": Акерке Буркитбай в осеннем образе собрала комплименты в Сети

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Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Отечественная кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, появилась в уютном осеннем образе. Фанаты сравнили ее с голливудской знаменитостью, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Акерке Буркитбай примерила несколько ярких образов. Похоже, что артистка решила на этом не останавливаться и продолжила впечатлять поклонников ее творчества.

Черная рубашка и брючный костюм в мелкую клетку, а также яркое дополнение к осеннему образу - красный берет и сумочка в тон к нему. Акерке также добавила к аутфиту очки в черной оправе. Вместо комментариев кобызистка оставила "красное сердечко".

"Похожа на голливудскую знаменитость", "Как красиво", "Ни на кого не похожа, со своим стилем и особенной красотой", "Акерке очень воспитанная, спокойная, умная", "Красивая и стильная", - заключили комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180973-pohozha-na-gollivudskuyu-znamenitost-akerke-burkitbay-v-osennem-obraze-sobrala-komplimenty-v-seti/

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