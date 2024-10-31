"Похожа на голливудскую знаменитость": Акерке Буркитбай в осеннем образе собрала комплименты в Сети

Отечественная кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, появилась в уютном осеннем образе. Фанаты сравнили ее с голливудской знаменитостью, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Акерке Буркитбай примерила несколько ярких образов. Похоже, что артистка решила на этом не останавливаться и продолжила впечатлять поклонников ее творчества.

Черная рубашка и брючный костюм в мелкую клетку, а также яркое дополнение к осеннему образу - красный берет и сумочка в тон к нему. Акерке также добавила к аутфиту очки в черной оправе. Вместо комментариев кобызистка оставила "красное сердечко".

"Похожа на голливудскую знаменитость", "Как красиво", "Ни на кого не похожа, со своим стилем и особенной красотой", "Акерке очень воспитанная, спокойная, умная", "Красивая и стильная", - заключили комментаторы.