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"Живая Барби": Балжан Бидаш впечатлила ярким сценическим образом

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Певица Балжан Бидаш, экс-солистка "КешYOU" показала свой сценический костюм и вызвала восторг фанатов. Новые фото появились в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Живая Барби", - подписала свои фото Балжан. Она добавила хештег "КешYOU". В карусели на фото можно также увидеть Жулдыз Омиргали и Акботу Сейтмагамбет - девушки вместе были в составе герлз-бэнда. Сияющие сценические костюмы девушек напоминают кукол из сказок.

На последнем фото Балжан запечатлена в красном блестящем костюме с юбкой, на ней также красная шляпа с перьями.

"В детстве у меня была такая кукла Барби", "Кто сшил такие костюмы", "Куколка прям", "Нежная куколка", "Вам очень идет", "Красавица", - расхвалили ее в комментариях.

Мы также писали, что Балжан Бидаш появилась с длинными белыми косами и удивила поклонников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2187711-zhivaya-barbi-balzhan-bidash-vpechatlila-yarkim-scenicheskim-obrazom/

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